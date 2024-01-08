انخفاض مؤشر "داو جونز" بفعل تراجع سهم "بوينغ"

فتح المؤشر داو جونز التداول منخفضا اليوم الاثنين بفعل تراجع سهم شركة بوينغ التي أوقفت تشغيل بعض طائراتها في حين دفعت أسهم الشركات الكبرى المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك نحو الصعود.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 138.74 نقطة، أو 0.37%، عند الفتح إلى 37327.37 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 6.46 نقطة، أو 0.14%، إلى 4703.70 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 40.39 نقطة، أو 0.28%، إلى 14564.47 نقطة، وفق "رويترز".

وتراجعت أسهم شركة "بوينغ" في تعاملات ما قبل السوق يوم الاثنين، حيث استوعبت الأسواق الأخبار التي تفيد بأن إدارة الطيران الفيدرالية أمرت بإيقاف مؤقت لعشرات طائرات "بوينغ" 737 "ماكس" من طراز 9.

وانخفضت الأسهم بنسبة 8% في ساعات التداول الأولى في الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية يوم السبت إن حوالي 171 طائرة في جميع أنحاء العالم ستتأثر بتوجيهات صلاحيتها للطيران في حالات الطوارئ، والتي تتطلب فحص الطائرات قبل الطيران مرة أخرى. ينطبق الأمر على شركات الطيران الأميركية وشركات النقل العاملة في الأراضي الأميركية.