بنك أبوظبي الأول يحدد السعر الاسترشادي النهائي لصكوك لأجل 5 سنوات

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز، اليوم الاثنين أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، حدد السعر الاسترشادي النهائي لإصدار سندات إسلامية "صكوك" من الحجم القياسي لأجل 5 سنوات.

وقلص البنك السعر الاسترشادي إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، من 100 نقطة أساس حددها في وقت مبكر من اليوم، بعدما تلقى طلبات بنحو 1.45 مليار دولار.

وتأتي الصكوك بالحجم القياسي في إطار برنامج بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لـ "رويترز".