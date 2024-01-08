تحويل "مجهول" لـ27 بيتكوين لمحفظة مؤسس العملة ساتوشي ناكاموتو

يبدو أن ساتوشي ناكاموتو، وهو شخص باسم مستعار أو مجموعة من الأشخاص الذين طوروا عملة بيتكوين، قد عاد بعد أيام من احتفال مجتمع العملات المشفرة بالذكرى الخامسة عشرة بقيام ناكاموتو بتعدين كتلة بيتكوين الأولى.

وبحسب العديد من الصحف المتخصصة بالعملات المشفرة، اطلعت عليها "العربية Business"، قام شخص مجهول الهوية بنقل 27 عملة بيتكوين إلى محفظة ساتوشي ناكاموتو بعنوان: "1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa".

تم تنفيذ المعاملة في تاريخ 6 يناير حيث قام شخص ما بشراء 27 عملة بيتكوين من بورصة العملات المشفرة "باينانس" وأرسلها إلى محفظة ساتوشي ناكاموتو.

ويتوقع مجتمع العملات المشفرة عبار بيتكوين ساتوشي ناكاموتو، حيث يتكهن البعض ما إذا كان هو ساتوشي بالفعل أم أن شخصًا ما قام للتو بنقل بيتكوين والتي تزيد قيمتهم عن مليون دولار لتسليط الضوء على اعتماد بيتكوين ونموه.

تزامنت هذه الصفقة مع قيام مصدري صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة بتحديث تعديلات 19b-4، مما يشير إلى موافقة محتملة على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأسبوع المقبل.

تتنافس كل من "BlackRock"، و"Grayscale"، و"Fidelity"، والعديد من الشركات الأخرى للحصول على موافقة صندوق البيتكوين المتداول في البورصة المرتقب صدوره في الأيام القليلة المقبلة.

قام ساتوشي ناكاموتو بتعدين كتلة بيتكوين الأصلية في 3 من يناير عام 2009، مع إضافة 50 بيتكوين إلى محفظته.