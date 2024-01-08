تراجع الذهب مع صعود الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2030.49 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2037.00 دولار للأونصة.

وكان التداول ضعيفا في آسيا مع إغلاق السوق اليابانية بسبب عطلة، نقلا عن "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ يوليو/تموز 2023 يوم الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز 4%.

وأظهرت بيانات رسمية أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة وظفوا عددا من العاملين أكبر مما كان متوقعا في ديسمبر/كانون الأول، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريد أشارت إلى أن قطاع الخدمات تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 64% تقريبا أن يخفض مجلس الاحتياطي الtd]vhgdي سعر الفائدة في مارس/آذار، وذلك انخفاضا من 90% تقريبا قبل دخول العام الجديد، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي يصدر يوم الخميس لتحديد التوقعات بشأن وتيرة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.97 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.6 % إلى 954.13 دولار. وخسر البلاديوم 1.3% ليصل إلى 1013.78 دولار، وهو انخفاض للجلسة العاشرة.