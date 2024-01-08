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سوق دبي المالي يضم شركة "تاكسي دبي" إلى المؤشر العام

القيمة السوقية للشركة عند الإدراج وصلت إلى 4.6 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، انضمام شركة "تاكسي دبي" إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي.

وقال السوق في إفصاح نشره على موقعه الإلكتروني، إن الشركة المنضمة حديثا إلى السوق ستنضم أيضا إلى مؤشر قطاع الصناعة اعتبارا من اليوم، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وتعمل شركة تاكسي دبي في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في الإمارة، وتأسست عام 1994. ووصلت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى حوالي 4.6 مليار درهم، وذلك بناء على سعر طرحها النهائي.

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