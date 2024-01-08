صعود جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية وسط تداولات نشطة

واصلت بورصة الكويت الارتفاع، اليوم الاثنين، مدعومة بتداولات نشطة على أسهم البنوك وبعض المجموعات الاستثمارية إلى جانب تكوين مراكز استثمارية جديدة، وانتظار تحديد قائمة الشركات التي ستنتقل إلى السوق الأول، مع استمرار ارتفاع معدلات السيولة المتداولة.

وزاد مؤشر السوق العام 0.73% ليغلق عند 7082.32 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول 0.74% إلى 7786.72 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي 0.71% إلى 5732.85 نقطة.

وفيما يخص الأسهم القيادية، ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.29% إلى 939 فلسا، وبنك الخليج 0.35% إلى 284 فلسا، وبنك الكويت الدولي 3.16% إلى 163 فلسا، وبنك برقان 1.06% إلى 190 فلسا، و بيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.66% إلى 759 فلسا، وبنك وربة 1.05% إلى 192 فلسا، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

كما زادت أسهم شركة الاستثمارات الوطنية 4.51% إلى 255 فلسا، وأعيان للإجارة والاستثمار 0.56% إلى 181 فلسا، ومجموعة الخليج للكابلات 0.98% إلى 1.338 دينار، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) 0.12% إلى 855 فلسا، وأجيليتي للمخازن العمومية 1.15% إلى 529 فلسا، وميزان القابضة 3.65% إلى 597 فلسا، وشركة بورصة الكويت 4.63% إلى 1.945 دينار، وشركة أولاد علي الغانم 2.75% إلى 1.158 دينار.

وخالفت بعض الأسهم الاتجاه العام للسوق، إذ انخفضت أسهم بنك بوبيان 0.48% إلى 622 فلسا، ومجموعة أرزان المالية 0.42% إلى 235 فلسا، وعقارات الكويت 2.86% إلى 204 فلوس، وشركة المباني0.97% إلى 816 فلسا، وبوبيان للبتروكيماويات 0.16% إلى 625 فلسا، وهيومن سوفت القابضة 0.59% إلى 3.512 دينار، وطيران الجزيرة 0.5% إلى 1.388 دينار.

وقال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن ارتفاع معدلات السيولة المتداولة الذي تشهده بورصة الكويت يرجع إلى دخول الصناديق والمحافظ للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد الموجود حاليا وايضا ما يصاحب إعلانات توزيعات الأرباح من دخول مستثمرين محليين وأجانب لتكوين مراكز جديدة.

حجم السيولة

وبلغت السيولة المتداولة 69.36 مليون دينار على 122 سهما، ارتفع 73 منها وانخفض 40 فيما بقي تسعة أسهم دونما تغير.

واستحوذ السوق الأول على 50.96 مليون دينار من السيولة المتداولة، فيما حظيت السوق الرئيسية بسيولة قدرها 18.4 مليون دينار.

وقال دياب "يبدو أن التفاؤل حيال المرحلة القادمة يسيطر على معنويات المستثمرين حيث يسجل مؤشرا السوق الأول والعام مكاسب للجلسة السابعة على التوالي".

وأضاف أن "المناخ إيجابي مع الاستقرار السياسي بعد تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا للوزراء حيث زادت التوقعات بتسريع وتيرة النمو والمضي قدما في الإصلاحات والتنويع الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية".

واستحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على أعلى معدلات السيولة المتداولة خلال الجلسة عند 10.45 مليون دينار، يليه إيفا بواقع 5.53 مليون دينار، ثم أرزان بما بلغ 4.4 مليون دينار.

وأضاف دياب "هناك ترقب لإفصاحات الشركات عن نتائج السنة المالية 2023، والتي من المتوقع أن تستمر بالتحسن للبنوك والشركات التشغيلية، وهذا واضح من مكاسب مؤشر السوق الأول، إضافة الى ارتفاع التوقعات بأن تجذب البورصة عددا من الإدراجات سواء الحكومية أو الخاصة في العام الحالي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التدفقات المحلية والأجنبية".

وأضاف "من المهم أن تبقى أسعار النفط عند مستويات فوق سعر التعادل حيث سيساعد هذا على تنفيذ الخطط التنموية في البلاد".

واختتم قائلا "تبقى الأنظار متجهة إلى الوضع الجيوسياسي في المنطقة وأي تداعيات غير متوقعة أو توسع للحرب القائمة على غزة سيؤثر سلبا على أسواق المنطقة والعالم".