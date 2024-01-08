عمومية "أوكيو" العمانية توزع أرباحا بقيمة 7.62 بيسة للسهم عن الربع الثالث

أعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز العمانية، اليوم الاثنين، أن الجمعية العمومية وافقت على مقترح توزيع أرباح بقيمة 7.62 بيسة للسهم عن الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مسقط إن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي كانت ستجتمع لتعديل النظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، لم يكتمل وبالتالي تقرر تأجيلها إلى 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.