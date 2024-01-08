اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة أوكيو لشبكات الغاز العمانية
شعار شركة أوكيو لشبكات الغاز العمانية
بورصة مسقط

عمومية "أوكيو" العمانية توزع أرباحا بقيمة 7.62 بيسة للسهم عن الربع الثالث

تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى 14 يناير لعدم النصاب القانوني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز العمانية، اليوم الاثنين، أن الجمعية العمومية وافقت على مقترح توزيع أرباح بقيمة 7.62 بيسة للسهم عن الربع الثالث من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مسقط إن النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي كانت ستجتمع لتعديل النظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، لم يكتمل وبالتالي تقرر تأجيلها إلى 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط