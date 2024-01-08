"بلاك روك" يتوقع الموافقة على إدراج صناديق تداول تتبع "بيتكوين"

توقع صندوق بلاك روك لإدارة الأصول أن تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بالموافقة على إدراج صناديق تداول تتبع عملة بيتكوين يوم العاشر من يناير.

يأتي ذلك في وقت رفع محللو وكالة بلومبرغ من توقعاتهم لموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية- SEC لإدراج الصناديق إلى 95% مقارنة مع توقعات سابقة الأسبوع الماضي عند 90%.

من جانبه، توقع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Neo Vision لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، في مقابلة مع "العربية Business"، أن توافق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين.

واعتبر ليمند، أن هذه الخطوة مهمة لتنظيم العملات المشفرة.