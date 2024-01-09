الأسواق تواجه "خيبة أمل" في 2024 وسط تكهنات بشأن شهية المخاطر

انخفض مؤشر "S&P 500"، ولو بشكل طفيف، في أيام التداول الخمسة الأولى من العام، مما يزيد من التكهنات بشأن شهية مخاطر المستثمرين في بداية عام 2024.

يأتي هذا الانخفاض في المؤشر بعد أن غاب رالي "سانتا كلوز" عن الأسواق، وهو ميل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى الارتفاع في الأيام الخمسة الأخيرة من العام القديم وأول يومين من العام الجديد، في دليل آخر لتسعير الأسواق المخاطر الأخرى.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، لا تقدم تلك الدلائل حتى الآن سوى إشارات تحذيرية فقط.

كتب جيف هيرش المحلل في "Stock Trader's Almanac" مؤخرًا إلى العملاء: "إن فشل الأسهم في الارتفاع خلال هذا الوقت كان يميل إلى أنها تسبق فترة الأسواق الهابطة أو الأوقات التي قد ينتظر المستثمر في شراء الأسهم بأسعار أقل في وقت لاحق من العام الجديد".

هناك دليل ثالث، وهو أداء شهر يناير. ورغم ترقب المحللين أداء السوق للشهر الأول من عام 2024، إلا أن سجل المؤشرات الأميركية خلال سنوات الانتخابات كان ضعيفًا. 12 فقط من آخر 18 سنة شهدت انتخابات في أميركي أنهت العام بحسب أداء المؤشرات خلال شهر يناير.

للمقارنة، فشل كل من رالي "سانتا كلوز" ورالي "الأيام الخمسة الأولى" معًا 9 مرات منذ عام 1969، وفقًا لتقويم متداولي الأسهم. ومن بين تلك المرات التسعة، أنهى مؤشر "S&P 500" العام بأكمله حينها مرتين فقط - وهما في عام 2000 و2008، حين شهدت الأسواق عامين كارثيين.