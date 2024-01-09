معالج جديد من "إنفيديا" يدفع أسهمها إلى تحطيم قمتها السوقية السابقة

ارتفعت أسهم "Nvidia" إلى مستوى إغلاق قياسي يوم الاثنين بعد أن كشفت شركة تصنيع الرقائق الأكثر قيمة في العالم عن معالجات رسومات جديدة للكمبيوتر المكتبي، في دليل جديد على محاولة الشركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم "Nvidia" بنسبة 6.4% ليغلق عند 522.53 دولارًا، وهو أعلى إغلاق له على الإطلاق، بعد أن أعلنت الشركة عن سلسلة معالجات الرسوميات "GeForce RTX 40 SUPER"، والتي تستهدف في المقام الأول عشاق ألعاب الفيديو.

وبحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business"، أعلنت "Nvidia" أيضًا، قبل معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، عن مكونات وبرامج أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

نظرًا لكونها المورد الرئيسي للمعالجات المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي، فقد تضاعف مخزون "نفيديا" أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023.

قام المتداولون بتداول ما يزيد عن 32 مليار دولار من أسهم "Nvidia" خلال جلسة يوم الاثنين، مما يجعلها الشركة الأكثر تداولًا في وول ستريت، وفقًا لبيانات "LSEG". تبلغ القيمة السوقية لسهم "Nvidia" الآن ما يقرب من 1.3 تريليون دولار.

ساعد الارتفاع الأخير في أسهم "Nvidia" على دفع مؤشر "PHLX" لأشباه الموصلات للارتفاع بنسبة 3.3% في الجلسة.