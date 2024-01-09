تباين أداء أسواق الخليج قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية بحثا عن دلائل على موعد خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قاموا في ديسمبر/ كانون الأول بتوظيف عاملين بعدد أكبر من المتوقع مما حد من التوقعات بسرعة خفض أسعار الفائدة وتحويل اهتمام المتعاملين في السوق إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الخميس لاستيضاح الوضع بشأن مسار تكاليف الاقتراض.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الستة في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار، وفق "رويترز".

وانخفض المؤشر السعودي 0.4% مع هبوط سهم اتحاد عذيب للاتصالات 3.7%، بينما ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.6%.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية في بيان إتمام الطرح الأول في عام 2024 لسندات دولية بالدولار وأن الإصدار البالغ 12 مليار دولار مقسم على ثلاث شرائح.

وارتفع مؤشر دبي 0.7% مع صعود سهم إعمار العقارية بنسبة 1% وزيادة سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.6%.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.6%، فيما انخفض المؤشر القطري 0.6% مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3% وهبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1% مع صعود سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمياوية 3.3%.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" ونشرته أمس الاثنين أن معدل التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول بفعل انخفاض أسعار مواد غذائية لكنه قد يرتفع في الأشهر المقبلة بعد زيادة الحكومة لأسعار في الآونة الأخيرة واحتمال خفض قيمة العملة.