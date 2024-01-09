سهم "إم بي سي" يقفز بنسبة 30% لليوم الثاني على التوالي

قفزت أسهم مجموعة "إم بي سي" بنحو 30% في ثاني يوم تداول لها في سوق الأسهم السعودية.

وارتفعت أسهم "إم بي سي" بنسبة 28.6% عند سعر 41.8 ريال، متصدراً ارتفاعات الأسهم السعودية بحلول الساعة 10:29 بتوقيت السعودية.

وتصدرت أسهم المجموعة قيم وأحجام التداولات بنحو 317.8 مليون ريال، وبلغت كمية التداولات 8.13 مليون سهم.

وأنهى سهم مجموعة "إم بي سي" الجلسة الأولى له مرتفعا بنسبة 30% عند سعر 32.5 ريال مع بدء تداوله في سوق الأسهم السعودية، يوم الاثنين.

وكأول إدراج في 2024، بدأ تداول أسهم شركة مجموعة "إم بي سي" في سوق الأسهم السعودية الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 برمز تداول 4072 وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19. فيما بلغ سعر الطرح 25 ريالاً للسهم.

وقالت "تداول السعودية" في بيان سابق، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.