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تعدين بيتكوين
تعدين بيتكوين
بيتكوين

وحدة تابعة لـ"فينكس" الإماراتية تشتري آلات تعدين "بيتكوين" بـ 187 مليون دولار

الصفقة تتيح لشركة فوينيكس تعزيز قوة معدل التشفير الخاصة بها

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة فينكس غروب بي. إل. سي الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن وحدتها التابعة فوينيكس ايكويبمنت تريدينغ ليمتد، ومن خلال سايفر كابيتال دي.إم.سي.سي وهي أحد الأطراف ذات الصلة، قامت بإبرام اتفاقية مع شركة بتماين ديفيلوبمنت لشراء أحدث آلات تعدين "بيتكوين" في صفقة قيمتها 187 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي "إن الصفقة تتيح لشركة فوينيكس تعزيز قوة معدل التشفير الخاصة بها بشكل كبير ومواصلة مسارها نحو أن تصبح رائدة في السوق العالمية في مجال تعدين بيتكوين".

ونوهت الشركة إلى أن الصفقة تمت بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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تجدر الإشارة إلى أن مجموعة فينكس تنشط في خدمات من الحوسبة عالية الأداء والعملات المشفرة والتعدين السحابي واستضافة مراكز البيانات وتداول العملات المشفرة ومنتجات ومعدات تعدين العملات المشفرة.

وجرى إدراج الشركة في سوق أبوظبي في الخامس من ديسمبر /كانون الأول 2023.

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