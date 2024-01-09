وول ستريت
وول ستريت تهبط مع ضغط عوائد سندات الخزانة على أسهم الشركات الكبرى
بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة
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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، متراجعة، إذ واجهت أسهم الشركات الكبرى ضغوطا من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة قبيل تقارير هامة بشأن التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 21.61 نقطة بما يعادل 0.45% إلى 4741.93 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 99.64 نقطة أو 0.67% إلى 14744.13 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 159.46 نقطة أو 0.42% إلى 37523.55 نقطة.
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