اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسواق العالمية

"بلاك روك": مكاسب الأسهم قد تستمر في 2024 حال انحسار التضخم

توقعات خفض الفائدة تدعم الأسواق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قالت شركة"بلاك روك -BlackRock"إن مكاسب الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية في 2023 من الممكن أن تستمر العام الحالي.

أضافت أن توجه الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة قد يعزز أسواق الأسهم في 2024 في حال استمر التضخم في الانحسار.

وكان مؤشر "S&P 500"قد ارتفع بنسبة 24%،في 2023 مع بقاء الاقتصاد الأميركي مرنا رغم أسعار الفائدة المرتفعة، وكانت المكاسب مدعومة بتوقعات تخفيضات الفوائد في 2024 والحماس حول الذكاء الاصطناعي الذي دفع بأسهم التكنولوجيا لتحقيق أفضل عام لها منذ طفرة الدوت كوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط