"بلاك روك": مكاسب الأسهم قد تستمر في 2024 حال انحسار التضخم

قالت شركة"بلاك روك -BlackRock"إن مكاسب الأسهم والأصول ذات المخاطر العالية في 2023 من الممكن أن تستمر العام الحالي.

أضافت أن توجه الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة قد يعزز أسواق الأسهم في 2024 في حال استمر التضخم في الانحسار.

وكان مؤشر "S&P 500"قد ارتفع بنسبة 24%،في 2023 مع بقاء الاقتصاد الأميركي مرنا رغم أسعار الفائدة المرتفعة، وكانت المكاسب مدعومة بتوقعات تخفيضات الفوائد في 2024 والحماس حول الذكاء الاصطناعي الذي دفع بأسهم التكنولوجيا لتحقيق أفضل عام لها منذ طفرة الدوت كوم.