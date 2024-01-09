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بيتكوين

"بيتكوين" تتجاوز مستوى 47 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل 2022

تترقب لاحتمالية إدراج أول "ETF" للأسعار الفورية

دبي - العربية.نت
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قدمت شركة بلاك روك وARK للاستثمار وعدة شركات أخرى نماذج معدلة لطلباتهم بإدراج صناديق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية- "SEC" في وقت من المتوقع أن تعلن "SEC" عن موافقتها على الإدراج يوم غد.

وارتفعت عملة بيتكوين أمس بأكثر من 6.5% لتتجاوز مستويات 47 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل من العام 2022.

من جهتها، ذكرت وكالة بلومبرغ أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستجتمع خلال الأيام المقبلة للتصويت على طلبات إيداع الصناديق المقدمة من قبل شركات الاستثمار.

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يأتي ذلك في وقت رفع محللو وكالة بلومبرغ من توقعاتهم لموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية- "SEC" لإدراج الصناديق إلى 95% مقارنة مع توقعات سابقة الأسبوع الماضي عند 90%.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر قراراً من لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة.

وقفزت أسعار بيتكوين (BTC-USD) خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث يراهن المتداولون على أنه سيتم الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة.

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