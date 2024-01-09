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A representation of virtual currency bitcoin and a U.S. one dollar banknote are seen in front of a stock graph in this illustration taken January 8, 2021. (File Photo: Reuters)
البيتكوين - العملات المشفرة
بيتكوين

"ستاندرد تشارترد" يتوقع تدفقات تصل إلى 100 مليار دولار في صندوق بيتكوين المرتقب

التوافق مع تقديرات البنك بوصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024

دبي - العربية.نت
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يتوقع البنك الأميركي "ستاندرد تشارترد" تدفق ما بين 50 إلى 100 مليار دولار إلى صندوق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين المتوقع الموافقة عليه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الأيام القليلة المقبلة.

قدمت شركة بلاك روك وARK للاستثمار وعدة شركات أخرى نماذج معدلة لطلباتهم بإدراج صناديق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" في وقت من المتوقع أن تعلن اللجنة عن موافقتها على الإدراج يوم غد.

من جهتها، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستجتمع خلال الأيام المقبلة للتصويت على طلبات إيداع الصناديق المقدمة من قبل شركات الاستثمار.

وأكد "ستاندرد تشارترد"، في تقرير بحثي في 8 يناير 2024 اطلعت عليه "العربية Business"، أن التدفق المتوقع في الصندوق المرتقب يتوافق مع وجهة نظر البنك لسعر البيتكوين عند 100 ألف دولار حتى نهاية عام 2024. وبحال تحققت التدفقات، فيعتقد البنك أن سيناريو 200 ألف دولار لليتكوين بحلول 2025 هو أمر ممكن.

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واستند البنك في توقعاته وتقديراته، إلى أسعار الذهب بعد إطلاق أول صندوق للذهب المتداول في الولايات المتحدة في نوفمبر 2004.

في السنوات الثماني التي سبقت طرح الصندوق، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 16.84%، بحسب بيانات "ياهو فاينانس".

وتجاوز سعر البيتكوين مستويات 47 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل من العام 2022 مع ترقب إدراج الصندوق.

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