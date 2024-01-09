21 يناير.. "أماك" توزع 6.5% أرباحا نقدية عن النصف الثاني

قالت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتم توزيع الأرباح للمساهمين ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 م، عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز إيداع للأوراق المالية.

وقرر مجلس إدارة "أماك" توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بإجمالي نحو 57.48 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 88.44 مليون سهم.

وأوضحت "أماك"، أن حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 10 يناير 2024 (تاريخ الاستحقاق).