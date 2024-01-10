استقرار الدولار مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار، اليوم الأربعاء، في تعاملات حذرة قبيل بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في حين تقلبت عملة البتكوين بعد منشور زائف على وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في اضطراب الأسواق.

وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية، إن شخصاً ما دخل لفترة وجيزة إلى حساب إكس الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر رسالة مزيفة تقول إنها وافقت على الصناديق المتداولة في البورصة لعملة البتكوين. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها لم توافق بعد على الأمر.

وارتفعت البتكوين إلى ذروة جديدة خلال 21 شهرا عند 47.897 دولار بعد المنشور المزيف، قبل أن تنخفض إلى أقل من 45.000 دولار في غضون دقائق بعد أن حذفت هيئة الأوراق المالية والبورصات المعلومات ونفت صحتها، نقلا عن "رويترز".

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم في أحدث تعاملات بنسبة 0.37% إلى 45953 دولارا.

وكانت التوقعات بشأن صدور قرار إيجابي من هيئة الأوراق المالية والبورصات حول صناديق الاستثمار المتداولة، والذي من المرجح أن يجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة،قد دعمت أسعار البتكوين في الشهرين الماضيين.

في سوق العملات، حافظ الدولار على مكاسبه، إذ وصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات، إلى 102.53، بعد ارتفاعه بنسبة 0.215% أمس الثلاثاء.

وحتى الآن، ارتفع المؤشر بنسبة 1% هذا الشهر، بعد انخفاضه بنسبة 1% في ديسمبر/كانون الأول، فيما يعيد المتعاملون تقييم الاحتمالات المتعلقة بحجم وموعد خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وأدى التغير الحذر المفاجئ لبنك الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول، عندما توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، إلى زيادة توقعات السوق بالتيسير النقدي مع توقعات المتداولين الشهر الماضي بتخفيضات تصل إلى 160 نقطة أساس.

ويركز المتعاملون على صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي غدا الخميس للمساعدة في التنبؤ باحتمالية خفض أسعار الفائدة في مارس اذار. ومن المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.2% على أساس سنوي.

وعلى صعيد العملات الأخرى، لم يسجل اليورو تغيرا ملحوظا عند 1.093 دولار، بينما تراجع الإسترليني 0.05% إلى 1.2699 دولار. وخسر الين الياباني 0.17% ليصل إلى 144.70 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.22% إلى 0.6703 مقابل الدولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.09# إلى 0.6242

مقابل دولار.