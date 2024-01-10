الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وقطاعا التعدين والسفر يقودان الخسائر

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، اليوم الأربعاء، وقادت أسهم شركات التعدين والسفر الخسائر، مع استمرار انحسار التفاؤل بشأن تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، في حين يراقب المستثمرون قراءة هامة للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2%، إذ قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر القطاعية بنزوله 1.1%.

وانخفض مؤشر الموارد الأساسية 1.1% أيضا، وذلك في اليوم الثالث على التوالي من الخسائر، وفق "رويترز".

وخسرت أسهم الطاقة ذات الثقل 0.9%، وهي الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض وسط تراجع أسعار النفط.

مما ساعد في الحد من الخسائر، واصل مؤشر الرعاية الصحية مسيرته القوية في الآونة الأخيرة، إذ تقدم 0.3%.