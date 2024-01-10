الذهب يتراجع قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، قبيل تقرير التضخم الأميركي الذي قد يلقي بعض الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.2% إلى 2024.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1% إلى 2030.60 دولار للأونصة.

ويركز المتعاملون الآن على تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الخميس والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم 0.2% في ديسمبر كانون الأول و3.2% على أساس سنوي، وفقا لـ "رويترز".

وكشف تقرير أميركي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاضا في التضخم، في حين قالت ميشيل بومان العضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن السياسة النقدية للمركزي الأميركي تبدو "مقيدة بما فيه الكفاية".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.87 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 927.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 978.97 دولار.