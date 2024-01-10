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السوق الموازية نمو
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اكتتابات

تحديد النطاق السعري لطرح "عبر الخليج للتسويق" بين 51 و59 ريالاً للسهم

ستطرح 600 ألف سهم وتدرج في سوق "نمو"

دبي - العربية.نت
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تعلن شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبر الخليج للتسويق نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو" وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن النطاق السعري للطرح تم تحديده بين 51 إلى 59 ريالا للسهم الواحد.

وتشمل عملية الطرح 600 ألف سهم عادي تمثل ما نسبته 12% من رأس المال المصدر والتي سيتم بيعها من مساهم حالي وسيتم تمويل 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

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ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل عدد 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى عدد 249.99 ألف سهم.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين يوم 10 يناير 2024م وتنتهي في يوم 18 يناير 2024م.

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