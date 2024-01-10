تراجع مؤشر الأسهم القيادية في بورصة الكويت تحت ضغط القطاع المصرفي

أغلق مؤشر الأسهم القيادية في بورصة الكويت منخفضا، اليوم الأربعاء، متأثراً بعمليات بيع بالسوق الأول أدت لهبوط معظم أسهم القطاع المصرفي، بينما استمرت معدلات السيولة المتداولة خلال الجلسة في الارتفاع.

وانخفض مؤشر السوق الأول للأسهم القيادية منخفضاً 0.29% إلى 7843.9 نقطة وكذلك تراجع مؤشر السوق العام 0.17% إلى 7132.13 نقطة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.29% إلى 5766.33 نقطة.

وتراجعت أسهم بنك الكويت الوطني 0.32% إلى 943 فلسا، وبنك الخليج 0.7% إلى 282 فلسا، وبنك الكويت الدولي 0.62% إلى 161 فلسا، وبنك برقان 2.65% إلى 184 فلسا، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.39% إلى 764 فلسا، وبنك وربة 0.52% إلى 193 فلسا، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وكذلك هبطت أسهم مشاريع الكويت القابضة 0.92% إلى 108 فلوس، ومجموعة أرزان المالية 1.29% إلى 230 فلسا، وأعيان للإجارة والاستثمار 1.08% إلى 184 فلسا، وأجيليتي للمخازن العمومية 0.74% إلى 537 فلسا، والاتصالات المتنقلة (زين) 0.77% إلى 518 فلسا، وطيران الجزيرة 1.75% إلى 1.351 دينار، وميزان القابضة 0.17% إلى 594 فلسا، وشركة بورصة الكويت 0.49% إلى 2.029 دينار، وأولاد علي الغانم 0.41% إلى 1.2 دينار.

وفي المقابل ارتفعت أسهم بنك بوبيان 0.16% إلى 627 فلسا، والاستثمارات الوطنية 7.92% إلى 286 فلسا، وعقارات الكويت 0.98% إلى 207 فلوس، وشركة المباني 0.12% إلى 818 فلسا، ومجموعة الخليج للكابلات 3.41% إلى 1.395 دينار، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 0.46% إلى 867 فلسا، وبوبيان للبتروكيماويات 0.8% إلى 632 فلسا، وهيومن سوفت 0.85% إلى 3.55 دينار، والشركة المتكاملة القابضة 0.38% إلى 522 فلسا.

نشاط مرتفع

وقال خالد السعيد، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار المالي في الامتياز للاستثمار، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن بورصة الكويت تشهد منذ بداية العام نشاطا مرتفعا وواصل المستثمرون ضخ أموالهم في الأسهم ذات العوامل الأساسية القوية أو التي من المتوقع أن توزع أرباحا نقدية مرتفعة.

وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة نحو 61.93 مليون دينار، على 122 سهما ارتفع 55 منها وانخفض 56 فيما بقي 11 سهما من دون تغير.

واستحوذ السوق الأول على 41.56 مليون دينار من السيولة، فيما حظي السوق الرئيسي بما مقداره 20.36 مليون دينار.

وتصدر سهم بيتك الأسهم من حيث السيولة خلال الجلسة بتعاملات قدرها 8.86 مليون دينار، يليه سهم سنام عند 4.29 مليون دينار، ثم عقارات الكويت عند 3.97 مليون دينار، وسهم الوطني بما بلغ 3.76 مليون دينار.

وأضاف السعيد " يتوقع المشاركون في السوق بصفة عامة استمرار الاتجاه الإيجابي، مدفوعا بالتفاؤل بشأن تسارع النشاط الاقتصادي في ظل الحكومة الجديدة بقيادة الشيخ محمد صباح السالم وتحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز خطط التنمية فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي".

وقال "ظل أداء المؤشرات الفرعية متباينا، حيث سجل نصفها أداء إيجابيا بينما أغلق النصف الآخر في المنطقة الحمراء. وتصدر مؤشر الخدمات المالية المؤشرات الفرعية بمكاسب بلغت 1.03%، في حين كان مؤشر الطاقة هو الأكثر انخفاضا اليوم بنسبة 1.76%. وتراجع مؤشر البنوك ذو الثقل في السوق اليوم بنسبة 0.38% مع إغلاق الأسهم القيادية مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي على انخفاض".