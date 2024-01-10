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مكاسب لـوول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم التكنولوجيا
وول ستريت
وول ستريت

مكاسب طفيفة لـ "وول ستريت" قبل صدور بيانات التضخم ونتائج أعمال

المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.07%

دبي - العربية.نت
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لم تطرأ تغيرات كبيرة على المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند الفتح اليوم الأربعاء، إذ تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبل تقارير التضخم ونتائج أعمال بنوك كبيرة في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 27.75 نقطة بما يعادل 0.07% إلى 37552.91 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.44 نقطة أو 0.07% إلى 4759.94 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وربح المؤشر ناسداك المجمع 19.99 نقطة أو 0.13% إلى 14877.70 نقطة.

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