مكاسب طفيفة لـ "وول ستريت" قبل صدور بيانات التضخم ونتائج أعمال

لم تطرأ تغيرات كبيرة على المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند الفتح اليوم الأربعاء، إذ تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبل تقارير التضخم ونتائج أعمال بنوك كبيرة في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 27.75 نقطة بما يعادل 0.07% إلى 37552.91 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.44 نقطة أو 0.07% إلى 4759.94 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وربح المؤشر ناسداك المجمع 19.99 نقطة أو 0.13% إلى 14877.70 نقطة.