تباين أداء أسهم الإمارات وسط إقبال على المضاربات

تباين إغلاق بورصتي دبي وأبوظبي اليوم الخميس، وسط إقبال على المضاربات واتجاه السيولة نحو أسهم شركات بعينها تقدم مؤشرات على أداء إيجابي في ظل استمرار ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات للربع الأخير من عام 2023 والسنة بكاملها.

وأنهى المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي التعاملات مرتفعا 0.48% إلى 9844.7 نقطة بدعم من أسهم البنوك، بينما انخفض مؤشر سوق دبي 0.29% إلى 4117.98 نقطة تحت ضغط من الأسهم القيادية.

كيف يقيم المستثمرون الأجانب أسواق الإمارات؟

وقال عميد كنعان، مدير أول في شركة ضمان للأوراق المالي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن "أداء أسواق الإمارات لا يزال إيجابيا والضغوط على بعض الأسهم تُترجم على أنها عملية انتقال انسيابية نحو أسهم أخرى ذات مؤشرات شراء جيدة، لا سيما وأن المحافظ الاستثمارية تمر بمرحلة إعادة بناء مراكزها الشرائية وذلك ضمن توقعات النتائج المالية للشركات، والمتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة"، "وكالة أنباء العالم العربي".

وفي سوق العاصمة، ارتفعت أسهم بنك أبوظبي الأول 2.49% إلى 15.66 درهم وبنك أبوظبي التجاري 0.5% إلى 9.07 درهم وأبوظبي الإسلامي 2.12% إلى 10.6 درهم وكيو القابضة 2.38% إلى 3.44 درهم.

كما ارتفعت أسهم الدار العقارية 1.13% إلى 5.37 درهم وأدنوك للغاز 4.84 بالمئة إلى 3.25 درهم وأدنوك للتوزيع 0.82% إلى 3.68 درهم وأدنوك للحفر 0.51% إلى 3.93 درهم.

وسجل المستثمرون الأجانب مشتريات قوية بصاف قدره 204.9 مليون درهم، في مقابل مبيعات العرب والخليجيين والإماراتيين بصاف بلغ 22.9 مليون و23.7 مليون و154 مليون درهم على الترتيب.

ورأى كنعان أن التراجع في دبي كان محدوداً في جلسة اليوم، بالتوازي مع صعود أسهم في السوق في ظل شهية مفتوحة على المضاربات، زادت قوتها في سوق أبوظبي على وقع العديد من الأنباء الإيجابية للشركات.

وفي سوق دبي، تراجعت أسهم إعمار العقارية 1.5% إلى 7.78 درهم وإعمار للتطوير 1.97% إلى 6.95 درهم وبنك الإمارات دبي الوطني 0.57% إلى 17.45 درهم وبنك دبي الإسلامي 0.17 بالمئة إلى 5.81 درهم والعربية للطيران 1.35% إلى 2.91 درهم وكهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.39% إلى 2.5 درهم.

ومال المستثمرون الأجانب والعرب إلى الشراء بصاف قيمته 2.6 مليون و8.5 مليون درهم على الترتيب، في حين اتجه الخليجيون إلى البيع بصاف قدره 5.8 مليون درهم، كذلك الإماراتيون بقيمة 5.34 مليون درهم.