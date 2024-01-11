تحديد النطاق السعري لطرح "أفالون فارما" بين 78و82 ريالا للسهم

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب لطرح أسهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية " أفالون فارما" للاكتتاب العام في السوق الرئيسية عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 78و82 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن فترة بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة ستبدأ من يوم الأحد 14يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 6 ملايين سهم عادي تمثل نسبة 30% من أسهم رأس مال الشركة، ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 10 آلاف سهم، كما يبلغ الحد الأعلى 990 ألف سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 6 ملايين سهم طرح بما يمثل نسبة 100%من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى5.4 مليون سهم، تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وسوف تبدأ فترة الطرح على المكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 30يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس 1 فبراير 2024.