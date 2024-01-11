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مكتب التحقيقات الفيدرالي
بيتكوين

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختراق حساب هيئة الأوراق المالية الأميركية على "X"

الحساب ادعى قبل أوانه الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين

دبي - العربية.نت
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قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الجهة التنظيمية الرئيسية في وول ستريت، يوم الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في حادث اختراق الحساب الرسمي للهيئة على منصة "X"، ادعى - قبل أوانه - أن هيئة الأوراق المالية والبورصة وافقت على إصدار صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين.

ووافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، الأربعاء، على تغيير القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين العاديين إمكانية الوصول إلى العملة المشفرة المثيرة للجدل والمتقلبة. تم نشر المنشور الكاذب يوم الثلاثاء.

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وأكدت منصة "X"، عبر حساب خاص بالأمان الإلكتروني، أن الحساب الرسمي لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية تم بالفعل اختراقه وأن المنصة تجري التحقيق الأولي.

"بناءً على تحقيقاتنا، لم يكن الاختراق ناتجًا عن أي خرق لأنظمة "X"، بل بسبب سيطرة شخص مجهول على رقم هاتف مرتبط بحساب الهيئة من خلال طرف ثالث. يمكننا أيضًا أن نؤكد أن الحساب لم يكن مزودًا بالمصادقة الثنائية في وقت اختراق الحساب."

وانهالت المنشورات على منصة "X" من قبل الأفراد، بحسب تحقيق لـ"العربية Business"، حيث اعتبر عالم الكربتو أن الهيئة لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن سلامة منصاتها وهو أمر يتناقض مع منشرور لرئيس الهيئة غاري جنسلر في أكتوبر من العام الماضي.

وذكر جنسلر حينها ضرورة تأمين "حساباتك المالية وكذلك الحماية من سرقة الهوية والاحتيال" عبر استخدم عبارات لكلمة السر تعتبر قوية وإعداد المصادقة متعددة العوامل والحفاظ على تشغيل تنبيهات الحساب.

وقد تكون موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية على صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة بمثابة حدث تاريخي في اعتماد العملة المشفرة، حيث يمنح المؤسسات والمستشارين الماليين طريقة مألوفة ومنظمة للتعرض أو شراء بيتكوين.

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