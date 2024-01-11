نيكاي يتخطى حاجز 35 ألف نقطة للمرة الأولى في نحو 34 عاماً

ارتفع المؤشر نيكي الياباني لأعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 1990، اليوم الخميس، إذ دعم تراجع الين شركات تصدر منتجاتها كما قل الحذر المتعلق برفع بنك اليابان لسعر الفائدة بعد صدور بيانات تبين انكماش قيمة الأجور.

وارتفع المؤشر نيكي 1.77% في ثالث يوم على التوالي من المكاسب هذا الأسبوع، وأغلق على أعلى مستوى في نحو 34 عاما عند 35049.86 نقطة. كما يتجه المؤشر لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر مارس/آذار 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.57% لينهي الجلسة عند 2482.87 نقطة.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الأربعاء أن الأجور الحقيقية للعاملين انكمشت للشهر العشرين على التوالي في نوفمبر/شرين الثاني، مما أربك المسؤولين الراغبين في رصد تسجيل الأجور لمكاسب أولا قبل تشديد السياسة النقدية.

وهبط الين 0.9% مقابل الدولار الأميركي اللية الماضية بعد البيانات ويحوم حول 145.52 في التداولات الآسيوية.

ويدعم تراجع الين أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها إذ يزيد قيمة الأرباح التي تسجلها في الخارج بقيمتها بالعملة المحلية عندما تستعيدها الشركات لليابان.

كما تلقت الأسهم اليابانية دفعة من أداء جيد شهدته أسهم شركات قيمتها السوقية ضخمة في وول ستريت.

وزاد سهم إس.إم.سي 4.69% ليتصدر بذلك الأسهم الرابحة اليوم الخميس وتلاه سهم إيتوشو كورب الذي زاد 4.5% وشركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات التي زاد سهمها 4.21%.

كما سجل سهم سوني ارتفاعا 3.54% وسوزوكي موتور 3.86%.

أما الشركات التي شهدت أسهمها أكبر خسائر بالنسبة المئوية فهي ياماتو هولدينغز الذي تراجع سهمها 3.85% وراكوتن جروب 2.44% وطوكيو جاز بنسبة 1.43%.