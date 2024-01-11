"بيتكوين" تقفز قرب أعلى مستوى في عامين بعد الموافقة على صناديق تداولها

انخفض الدولار في آسيا اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

وقفزت عملة بيتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أميركية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.

ويتيح هذا الإجراء المجال أمام الشراء المؤسسي. وكان الإجراء متوقعا منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع العملة 70% منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي بنحو 0.3% إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي، إلا أن التحركات ظلت ضمن نطاق ضيق قبيل بيانات التضخم الأميركية المرتقبة عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وزاد اليورو 0.1% إلى 1.0979 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2767 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% إلى 102.23.

وبعد مكاسب حادة أمس الأربعاء، انخفض الدولار 0.3% إلى 145.39 ين.

وساعد تراجع الدولار اليوان الصيني على التعافي من أدنى مستوى في شهر إلى 7.1621 للدولار.