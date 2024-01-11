اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عملات

"بيتكوين" تقفز قرب أعلى مستوى في عامين بعد الموافقة على صناديق تداولها

الدولار يتراجع قبل نشر بيانات التضخم في أميركا

سنغافورة – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

انخفض الدولار في آسيا اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

وقفزت عملة بيتكوين إلى 46400 دولار قرب أعلى مستوى في عامين مع ترحيب المستثمرين بموافقة أميركية طال انتظارها لإنشاء صناديق تداول فوري للعملة المشفرة.

ويتيح هذا الإجراء المجال أمام الشراء المؤسسي. وكان الإجراء متوقعا منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع العملة 70% منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

"جي.بي مورغان" يستبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة أسواق المال اقتصاد مصر "جي.بي مورغان" يستبعد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي بنحو 0.3% إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي، إلا أن التحركات ظلت ضمن نطاق ضيق قبيل بيانات التضخم الأميركية المرتقبة عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وزاد اليورو 0.1% إلى 1.0979 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2767 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% إلى 102.23.

وبعد مكاسب حادة أمس الأربعاء، انخفض الدولار 0.3% إلى 145.39 ين.

وساعد تراجع الدولار اليوان الصيني على التعافي من أدنى مستوى في شهر إلى 7.1621 للدولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط