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وول ستريت

الأسهم الأميركية تستقر بعد بيانات عن التضخم وسوق العمل

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلق منخفضا 0.07%

نيويورك - رويترز
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أغلقت الأسهم الأميركية من دون تغير يذكر، اليوم الخميس، بعد أن أدت أنباء عن تضخم أعلى من المتوقع وعلامات على قوة سوق العمل إلى إضعاف الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا العام، لكن انخفاض عوائد سندات الخزانة كبح التراجع.

وفتحت الأسهم على ارتفاع وتخطى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق قياسي بلغ 4796.56 نقطة الذي سجله في يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن يمحو المكاسب الأولية.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 3.17 نقطة بما يعادل 0.07% إلى 4780.28 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 0.54 نقطة إلى 14970.19 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.20 نقطة أي 0.04% إلى 37708.65 نقطة.

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