الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من احتمالات خفض الفائدة
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي زاد 0.9%
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ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة مع تجاهل المستثمرين لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتفاؤلهم باحتمالات خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي كما ارتفع سهم إيرباص بدفعة من طلبيات سنوية قياسية على الطائرات.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش وهو في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس الخميس إن "المرحلة الأصعب والأسوأ" من التضخم انتهت على الأرجح وإن أسعار الفائدة سيتم خفضها إذا تراجع التضخم لمعدل 2%، وفقا لـ "رويترز".
وارتفع قطاع النفط والغاز 1% بعد صعود فاق الـ 2% في أسعار الخام عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن مما فاقم مخاوف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
في تلك الأثناء، سجل تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفاعا 4.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول لأسباب أهمهما زيادة أسعار الطاقة والخدمات.
وارتفع سهم إيرباص 2.2% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات تلقيها طلبيات سنوية قياسية وأكدت تسجيل زيادة بنسبة 11% في عمليات تسليم الطلبيات في 2023.
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