اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سبيكة ذهبية (فرانس برس)
سبيكة ذهبية (فرانس برس)
الذهب

الذهب يرتفع مع زيادة جاذبية الملاذ الآمن بسبب التوتر في الشرق الأوسط

المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2034.84 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2034.84 دولار للأونصة. ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 2039.10 دولار، وفقا لـ "رويترز".

الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من احتمالات خفض الفائدة أسواق المال الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من احتمالات خفض الفائدة

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة "يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما البالغ 2015 دولارا".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع لحركة الحوثي في اليمن.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.86 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.3% إلى 917.82 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 990.98 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط