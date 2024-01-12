الذهب يرتفع مع زيادة جاذبية الملاذ الآمن بسبب التوتر في الشرق الأوسط
المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2034.84 دولار للأونصة
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذا آمنا.
وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2034.84 دولار للأونصة. ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 2039.10 دولار، وفقا لـ "رويترز".
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة "يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما البالغ 2015 دولارا".
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع لحركة الحوثي في اليمن.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.86 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.3% إلى 917.82 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 990.98 دولار.
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