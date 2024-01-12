وول ستريت
وول ستريت ترتفع بدعم التفاؤل حيال بيانات التضخم
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.23%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع وعزز الرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.63 نقطة إلى 37751.65 بما يعادل 0.11%.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 10.94 نقطة أو 0.23% إلى 4791.18 نقطة، وفقا لـ "رويترز".
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.95 نقطة إلى 15004.13 نقطة بارتفاع أو 0.23%.
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