أسهم أوروبا ترتفع وسط تزايد آمال خفض سعر الفائدة

أغلقت أسهم أوروبا، أمس الجمعة، على ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة بعد بيانات أميركية ضعيفة عززت الآمال بخفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية كبرى أخرى، وانتعش سهم إيرباص بعد أن كشفت شركة تصنيع الطائرات عن طلبيات سنوية غير مسبوقة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8% منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، ومسجلا أفضل أداء في يوم واحد منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أنه أنهى الأسبوع دون تغير.

وقادت السلع والخدمات الصناعية المكاسب بصعودها 1.7%، كما أضافت أسهم الإعلام 1.7% أيضا، وفق "رويترز".

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، مما يشير إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.

وفي اقتفاء لأثر الانخفاضات في سندات الخزانة الأميركية، تراجعت عائدات السندات الحكومية في أوروبا، إذ كثف المستثمرون أيضا رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في المستقبل من البنك المركزي الأوروبي.

ومن بين الأسهم الرائدة أمس الجمعة، ارتفع سهم إيرباص 3.7% بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات عن طلبيات سنوية قياسية وأكدت زيادة 11% في تسليمات 2023. وارتفع مؤشر شركات الفضاء والدفاع 2.8% مسجلا مستوى قياسيا.

وارتفعت أسهم كبرى شركات النفط والغاز 0.9%مع ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 2% مع تحويل بعض ناقلات النفط مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ليلا على أهداف للحوثيين في اليمن.

وأنهت أسهم شركة هاباغ لويد للشحن التعاملات على انخفاض 2.1% كما أنهت شركة ميرسك للشحن على انخفاض 0.4%.