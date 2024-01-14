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بورصة الكويت تعلن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2024

انتقال البنك الأهلي الكويتي و"الصالحية العقارية" و"الاتصالات الكويتية" إلى مؤشر السوق الأول

دبي - العربية.نت
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أعلنت بورصة الكويت، عن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2024 وفقاً لأحكام قواعد البورصة.

وذكرت البورصة في بيان اليوم الأحد، أن الشركات التي ستنتقل من السوق الرئيسية إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها تضم (البنك الأهلي الكويتي، الصالحية العقارية، الاتصالات الكويتية).

وأشار البيان إلى الشركات التي ستنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيسية، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها هي شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه.

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وشملت التعديلات الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول وتضم (الكويتية للاستثمار، مجموعة الامتياز الاستثمارية، ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات).

وأفاد البيان بأنه سيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

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