كيف تستثمر في صناديق بيتكوين للأسعار الفورية

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، على تغيير القواعد للسماح بإنشاء صناديق تداول بيتكوين "ETF" في الولايات المتحدة، وهي خطوة طال انتظارها ستمنح المستثمرين الأفراد والشركات إمكانية الوصول إلى 11 صندوقا مختلفا يتتبع السعر الفوري للعملة المشفرة.

وشهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، التي تم إطلاقها حديثًا، تدفقات إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار في أول جلستي تداول، وفقًا لمحلل "بلومبرغ" متخصص بالـ"ETFs" إريك بالتشوناس.

ما هو صندوق بيتكوين المتداول في البورصة (ETF)؟

صناديق الاستثمار المتداولة لعملة بيتكوين الفورية هي أدوات استثمارية تتتبع أداء العملة المشفرة. يقوم المستثمرون بشراء أسهم الصندوق، الذي يديره مديرو الأصول الذين يحتفظون بعملة بيتكوين الفعلية وقيمتها الفورية كأصل أساسي. يكسب هؤلاء المديرون الأموال من رسوم الإدارة وبهامش ضئيل بين السعر الفعلي للعملة المشفرة والسعر الذي يبيعون به الأسهم.

في حين أن قيمة صناديق الاستثمار المتداولة ستتحرك جنبًا إلى جنب مع العملة الرقمية، فقد تكون الأموال أكثر استقرارًا حيث يمكن لمديري الصناديق استخدام أدوات مالية مختلفة داخل الصندوق لتخفيف التقلبات.

هل يجب الاستثمار في صناديق بيتكوين؟

تعني موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المستثمرين العاديين يمكنهم الآن امتلاك عملة بيتكوين في حساباتهم الاستثمارية أو محافظهم التقاعدية دون الحاجة إلى شراء الأصل الرقمي مباشرة من بورصات العملات المشفرة.

كما يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة هذه طريقة أكثر أمانًا لامتلاك عملات بيتكوين لأن مديري الأصول يمكنهم تقليل مخاطر الأموال من خلال تكتيكات مالية متطورة مثل فتح العقود الآجلة، والتحوط، واستخدام استراتيجيات "الخيارات"، وغيرها من الطرق.

لا يزال عالم العملات المشفرة غامضًا وبعيدًا عن متناول العديد من الأشخاص، ولكن الصناديق الفورية الـ 11 الجديدة مدرجة في بورصة نيويورك وبورصة شيكاغو التجارية وناسداك - وهي نفس المنصات التي يتم فيها شراء وبيع الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والأوراق المالية التقليدية الأخرى.

ماذا يعني إدراج صندوق بيتكوين متداول في البورصة وتأثيره على العملة المشفرة؟

وبحسب تقرير لـ"ياهوو فاينانس"، اطلعت عليه "العربية Business"، قالت سينثيا لو بيسيت، رئيسة إدارة الأصول الرقمية في شركة "فيديليتي"، في بيان: "لقد اعتقدنا منذ فترة طويلة أن المنتج المتداول في البورصة بالسعر الفوري سيكون وسيلة فعالة للمستثمرين للانكشاف على عملة بيتكوين".

وفي ظل ضبابية القطاع، تطلب شركة "Fidelity" من المستثمرين تنفيذ اتفاقية الاستثمار المخصصة (DIA) عند تقديم طلب لصندوق متعلق بعملة بيتكوين. يشهد المستثمرون في "DIA" أنهم يتمتعون بالخبرة، ولديهم قدرة عالية على تحمل المخاطر، ويمكنهم تحمل خسارة بعض أو كل استثماراتهم في المنتج الرقمي.

كيفية الاستثمار في صناديق بيتكوين للأسعار الفورية

أولا، عليك فتح حساب وساطة. قبل أن تقرر الحساب، عليك الاطلاع على بعض الأمور الأساسية وأبرزها رسومات الحساب والمصاريف والحد الأدنى للإيداع وأيضا أنواع الأصول المتاحة ومميزات أخرى.

ومن ثم عليك أن تقرر أي صندوق مناسب لك بحسب استراتيجتك الاستثمارية وسمعة الصندوق عبر أخذ في الاعتبار زخم السوق والتدفقات فيها.

فيما يلي عمولة التداول لصناديق بيتكوين، بحسب بيانات هيئة الأسواق المالية والبورصات الأميركية في تقرير لـ"ياهوو فاينانس":

"ARK 21Shares" عند 0.2%

"Bitwise" عند 0.21%

"Fidelity Wise Origin" عند 0.25%

"Franklin" عند 0.19%

"Grayscale" عند 1.5%

"Hashdex" عند 0.94%

"Invesco" عند 0.39%

"iShares" عند 0.25%

"Valkyrie" عند 0.25%

"VanEck" عند 0.25%

"Wisdom Tree" عند 0.3%

وتكشف بيانات "بلومبرغ" أن صندوق Grayscale Bitcoin Trust هو "ETF" الوحيد الذي شهد تدفقًا خارجيًا قدره 579 مليون دولار خلال أول يومين من التداول. وبعد خصم التدفقات الخارجية للصندوق، بلغ صافي إجمالي التدفقات الداخلية عبر الصناديق الـ 11 خلال نفس الفترة 819 مليون دولار.

شهد صندوق "iShares" التابع لشركة "BlackRock" تدفقات بالقرب من نصف مليار دولار في أول يومين. وشهد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة "Fidelity" ثاني أكبر التدفقات بقيمة 422 مليون دولار. بلغت إجمالي التدفقات الإجمالية 1.4 مليار دولار في أول جلستين.