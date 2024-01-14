اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة الكويت

"سوق المال" الكويتية توافق لـ"بنك برقان" على إصدار سندات دائمة

بقيمة لا تتجاوز 154مليون دينار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

حصل بنك برقان الكويتي على موافقة هيئة سوق المال على إصدار سندات دائمة أو ما يعرف بـ "perpetual bond" متوافقة مع رأس المال الإضافي، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 154 مليون دينار.

وأنهى بيت التمويل الكويتي عملية الإصدار لصكوك بقيمة مليار دولار بعائد 5% لمدة خمس سنوات ، وذلك ضمن برنامج قيمته 4مليارات دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط