بورصة الكويت
"سوق المال" الكويتية توافق لـ"بنك برقان" على إصدار سندات دائمة
بقيمة لا تتجاوز 154مليون دينار
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حصل بنك برقان الكويتي على موافقة هيئة سوق المال على إصدار سندات دائمة أو ما يعرف بـ "perpetual bond" متوافقة مع رأس المال الإضافي، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 154 مليون دينار.
وأنهى بيت التمويل الكويتي عملية الإصدار لصكوك بقيمة مليار دولار بعائد 5% لمدة خمس سنوات ، وذلك ضمن برنامج قيمته 4مليارات دولار.
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