السوق السعودية ترتفع بعد سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات

أغلقت أسواق الخليج على تباين اليوم الاثنين قبل الموجة المعتادة من نتائج الشركات الفصلية وعن العام بأكمله، بينما أنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.5%، مع صعود سهم علم 1.6% ومصرف الراجحي 1.9%.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 1.5% في ديسمبر كانون الأول، من 1.7% في الشهر السابق، مدفوعا بزيادة إيجارات السكن، وفق "رويترز".

وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.

مع ذلك، انخفض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.4%.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.1%، متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار للتطوير العقاري 1% وانخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.9%. وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.1%.

وربح المؤشر القطري 0.2%، مع ارتفاع سهم مصرف الريان الإسلامي 2.3%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 1.1% بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 1.9%.