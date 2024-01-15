انخفاض الأسهم الأوروبية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وسط تحذيرات من قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بصورة متسرعة، كما أدى هبوط سهم داسو للطيران بسبب عدم تسليم عدد الطائرات المستهدف إلى تفاقم الخسائر.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش متراجعا عن ارتفاع بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال الجلسة مع استقبال المستثمرين لتصريحات فيليب لين كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الذي قال في مقابلة يوم السبت إن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، وفق "رويترز".

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي المؤشر القياسي بمنطقة اليورو، في أحدث التعاملات عند 2.184%.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس هذا العام.

وقال مصدر مطلع إن سهم كومرتس بنك ارتفع 1.5% بعد أنباء عن محادثات اندماج مع دويتشه بنك.

غير أن أسهم البنوك انخفضت 0.4% مع تراجع سهم إتش.إس.بي.سي 2.1%.

وانخفض سهم داسو للطيران 5.6% بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية لتصنيع الطائرات أن تسليمات الطائرات في 2023 جاءت دون المستهدف.