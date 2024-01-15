الدولار مستقر خلال عطلة أميركية والجنيه الاسترليني يتراجع

استقر الدولار اليوم الاثنين خلال عطلة يوم مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة، في حين انخفض الجنيه الاسترليني الحساس للمخاطر قبيل صدور بيانات اقتصادية بريطانية هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.13% إلى 102.64.

وزاد الرهان على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بداية من مارس/ آذار المقبل بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض أسعار المنتجين الأميركيين في ديسمبر/كانون الأول على غير المتوقع.

وذكرت خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن نسبة توقعات المتعاملين في السوق لبدء خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار تبلغ حاليا 70% مقارنة مع 68% قبل أسبوع.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.27% إلى 1.2717 مقابل الدولار لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه الأسبوع الماضي.

وحوم اليورو بالقرب من عتبة 1.10 دولار وانخفض 0.08% في أحدث التعاملات إلى 1.0941 دولار.

وظل الين تحت الضغط متراجعا 0.63% إلى 145.83 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول وسط توقعات بأن بنك اليابان سيبقي على سياسة التيسير النقدي على الأرجح في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض اليوان اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في شهر بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة على القروض المتوسطة الأجل ​​دون تغيير، مخالفا توقعات السوق بأنه سيخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد بعد الجائحة.

وأدى ذلك إلى انخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له في شهر عند 7.1813 مقابل الدولار قبل أن يعوض بعض تلك الخسائر خلال التعاملات لينخفض 0.08% فقط عند 7.1744.

وهبط الدولار التايواني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 31.284 للدولار بعد فوز لاي تشينج-تي من الحزب الديمقراطي التقدمي بالانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع رغم أن حزبه فقد أغلبيته في البرلمان.