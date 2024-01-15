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سعر الذهب

جاذبية "الملاذ الآمن" ترفع أسعار الذهب مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

في ظل رهان على خفض أسعار الفائدة في أميركا

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتستقر فوق مستوى 2050 دولارا بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2056.20 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2060.10 دولار، وفق "رويترز".

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وبشكل عام، يراهن المتعاملون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 166 نقطة أساس هذا العام، وهذا أعلى من رهانات صباح الجمعة البالغة 150 نقطة أساس.

ووفقاً لتطبيق قياس احتمالية تغير أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون بنسبة 79% أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار.

وتبعا للمحلل الفني لرويترز وانغ تاو، قد يكسر سعر الذهب الفوري في المعاملات الفورية المقاومة عند 2060 دولارا للأونصة ويرتفع إلى نطاق 2071 دولارا - 2079 دولارا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.25 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 911.85 دولار، وربح البلاديوم 1% إلى 985.46 دولار.

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