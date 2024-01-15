سوق السعودية
صندوق "تعليم ريت" يوزع 1.46% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع
قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت للفترة من مطلع أكتوبر 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م، بإجمالي 8.16 مليون ريال لعدد وحدات قائمة ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 51 مليون وحدة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.46% كما في 30 يونيو 2023.
وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 18 يناير 2024، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.
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