اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السعودي الفرنسي كابيتال مناسبة
شعار شركة السعودي الفرنسي كابيتال
سوق السعودية

صندوق "تعليم ريت" يوزع 1.46% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت للفترة من مطلع أكتوبر 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م، بإجمالي 8.16 مليون ريال لعدد وحدات قائمة ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 51 مليون وحدة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.46% كما في 30 يونيو 2023.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 18 يناير 2024، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط