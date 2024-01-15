طرح وحدات "صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي" للاكتتاب الأولي

أطلقت"شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة" - الاستثمار كابيتال- فترة الاكتتاب الأولى لوحدات "صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي".

وقالت شركة الاستثمار كابيتال إن الصندوق مفتوح ومتعدد الأصول وتتوزع استثماراته بشكل رئيسي بين الصكوك والمرابحة عبر استراتيجية مرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية بهدف التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد إيجابي.

وذكرت أن الصندوق متوافق مع المعايير الشرعية،ويبلغ سعر الوحدة عند الطرح 10 ريالات، والحد الأدنى للاشتراك 2000 ريال موضحة أن أتعاب الإدارة تبلغ 0.5% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في بيان يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري عن موافقتها على طرح وحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي طرحا عاما.

وقالت الهيئة إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأضافت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.