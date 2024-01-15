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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي يتجاوز عتبة 36 ألف نقطة ويصل لأعلى مستوى في 34 عاماً

مؤشر شركات الشحن يقفز 5.3% ليقود المكاسب

طوكيو - رويترز
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تجاوز المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الاثنين، مستوى 36 ألف نقطة للمرة الأولى في 34 عاما مدعوما بارتفاع أسهم شركات الشحن والشركات المالية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية واستقرار سعر صرف الين مما رفع المعنويات.

وارتفع نيكاي 1% تقريبا إلى 35901.73 نقطة عند الإغلاق بعدما لامس أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 1990 عند 36008.23 نقطة.

وتفوق أداء الأسهم ذات القيمة بعد تراجع أسهم النمو الأسبوع الماضي عندما سجل نيكاي أفضل أداء له في 22 شهرا.

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وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22% خلال اليوم ولامس أيضا أعلى مستوى في 34 عاما خلال الجلسة.

وقفز مؤشر شركات الشحن في بورصة طوكيو 5.3% ليقود المكاسب بين 33 مؤشرا للصناعة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وانتعشت بقوة أسهم الشركات المالية، التي تراجعت بشكل حاد يوم الجمعة. وصعد مؤشر شركات الأسهم في بورصة طوكيو 4.56%، كما ارتفع مؤشر البنوك 2.19%.

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