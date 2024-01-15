تزايد تعيينات الرؤساء التنفيذيين بالشركات المدرجة في السوق السعودية عام 2023
معدل استمرارية الرؤساء التنفيذيين 5.7 سنوات
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أظهر تقرير صادر عن منصة الرؤساء التنفيذيين السعوديين أن الشركات المدرجة في تداول ونمو شهدت ارتفاعات في التعيينات والاستقالات في 2023.
وشهدت السوق 63 تعيينًا في منصب تنفيذي بالشركات المدرجة خلال 2023 مقارنة مع 2022 مع استمرار إدراج المزيد من الشركات في السوق، حيث وصل العدد إلى 110 مقارنة مع 91 في 2022.
وبحسب التقرير فيبلغ معدل استمرارية الرؤساء التنفيذيين 5.7 سنوات وتشهد مناصب قطاعات التجزئة والتطبيقات وخدمات التقنية استمرارية أكبر، وكانت قطاعات تطوير العقارات والمرافق والبنوك الأقل من حيث الاستمرارية بالمتوسط.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة لديهم كفاءات محلية كبيرة حيث قاموا بالحصول على الشهادات التعليمية في الجامعات المحلية مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والملك عبدالعزيز.
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