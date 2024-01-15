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شعار شركة كوارا للتمويل - المصدر موقع الشركة
شعار شركة كوارا للتمويل - المصدر موقع الشركة
سوق السعودية

"كوارا للتمويل" تعلن نشرة إصدار طرح 8.83% من رأسمالها في "نمو"

سيتم طرح 2.65 مليون سهم من أسهمها

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "كوارا للتمويل"، اليوم الاثنين، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 2.65 مليون سهم من أسهمها، في السوق الموازية "نمو"، تمثل 8.83% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة في نشرة الإصدار المنشورة على موقع هيئة السوق المالية، أن فترة الطرح ستكون اعتبارا من يوم الأحد 4 فبراير 2024، إلى 8 فبراير 2024.

ويقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستثمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وفقاً لتعريف المستثمر المؤهل.

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ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 300 مليون ريال، موزعا على عدد 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طلب شركة "كوارا للتمويل" تسجيل أسهمها وطرح 2.65 مليون سهم تمثل 8.83% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

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