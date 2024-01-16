أبرز الاستفسارات حول ترخيص ممارسة الأعمال من فئة نظام التداول البديل في السعودية

قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنها أعدّت قائمة بأبرز الاستفسارات الواردة إليها في شأن طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة، مع إجابات الهيئة حيالها.

وأضافت الهيئة في بيان أن ذلك يأتي بهدف تمكين المهتمين في هذا المجال من الإلمام بأبرز جوانب الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة، ومشاركة المعرفة بين المهتمين في السوق المالية السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الرجوع إلى الاعتماد على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة من أجل الإلمام الشامل بالجوانب النظامية المتعلقة بالترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة.

ويحتوي المرفق أسفل الخبر على مستند "أبرز الاستفسارات الواردة إلى هيئة السوق المالية في شأن طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة".