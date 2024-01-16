الدولار يرتفع مع تركيز المتداولين على رهانات أسعار الفائدة

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات في المدى القريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدارلي (البنك المركزي الأميركي) في أعقاب تصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في حين أثرت المخاوف من وقوع المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر على الرغبة في المخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.253% إلى 102.90 نقطة، بعد أن ارتفع 0.2% أثناء الليل في تعاملات

هادئة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة، أمس الاثنين.

وتراجع اليورو 0.3% إلى 1.09185 دولار متجها صوب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد خلال أسبوعين. وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.2681 دولار منخفضا 0.36% خلال اليوم ومبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند 1.2825 دولار والذي سجله في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وألقت تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التي تعارض التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة بظلالها على توقعات أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وقال مسؤول من حركة الحوثي اليمنية أمس الاثنين إن الجماعة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأميركية، وتعهدت الجماعة المتحالفة مع إيران بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

ومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينغز في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أداة سي.إم.إي فيد ووتش أن الأسواق تتوقع فرصة قدرها 70% لخفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس/آذار مقابل 77% في اليوم السابق و63% في الأسبوع السابق، مما يسلط الضوء على التوقعات المتغيرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، يتوقع المتداولون تخفيضات بأكثر من 160 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من 140 نقطة أساس المتوقعة الأسبوع الماضي.

وانخفض الين 0.20% إلى 146.07 للدولار، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ظل ثابتا في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بالعام الماضي وتباطأ للشهر الثاني عشر على التوالي.

وتشير البيانات إلى أن الارتفاع في تضخم أسعار المستهلكين سوف يعتدل في الأشهر المقبلة وسيخفف الضغط عن بنك اليابان المركزي للتخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة قريبا.

وعززت توقعات تحول السياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان المركزي الين قرب نهاية عام 2023، وارتفعت العملة 5% مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك الحين انخفض بشكل حاد وتراجع 3% حتى الآن في يناير/كانون الثاني.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.53% إلى 0.6625 دولار، بينما هبط الدولار النيوزيلاندي 0.46% إلى 0.61715 دولار.