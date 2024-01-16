وول ستريت
وول ستريت تتراجع بقيادة أبل وتسلا والتركيز ينصب على أرباح البنوك الكبرى
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 0.24%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، بقيادة شركتي تسلا وآبل، وذلك في ظل تقييم المستثمرين تقارير الأرباح المتباينة الصادرة عن بنكي غولدمان ساكس ومورغان ستانلي بحثا لاستنباط دلائل عن مدى قوة أسواق رأس المال وإبرام الصفقات.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 99.44 نقطة أو 0.26% إلى 37493.54 نقطة.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.48 نقطة أو 0.24% إلى 4772.35 نقطة، وفقا لـ "رويترز".
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 64.50 نقطة أو 0.43% إلى 14908.26 نقطة.
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