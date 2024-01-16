"اللجين" السعودية توقع اتفاقية لبيع 35% من "ناتبت" بقيمة 1.87 مليار ريال

أعلنت شركة اللجين السعودية توقيع اتفاقية لبيع حصة ملكية تمثل 35% من رأسمال الشركة التابعة، الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" إلى شركة بازل العالمية القابضة (شركة تابعة لشركة ليندل بازل للصناعات القابضة المدرجة في بورصة نيويورك NYSE "تحت الرمز LYB") بقيمة بلغت 1.87 مليار ريال سعودي تقريباً (500 مليون دولار أميركي تقريباً).

وقالت "اللجين" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن هذه الصفقة تعتبر من ضمن الشراكة الاستراتيجية بين شركة اللجين وشركة بازل العالمية القابضة، وينتظر أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المتحققة من القطاع.

وفي تفاصيل الصفقة سيتم بيع ما نسبته 35% تمثل 37.45 مليون سهم في رأس مال شركة ناتبت لشركة بازل العالمية القابضة بقيمة 1.87 مليار ريال كجزء من اتفاقية شراكة متكاملة.

وتشمل الاتفاقية شروط مسبقة وضمانات تتعلق بتعديلات في هيكلة شركة ناتبت وشركة المشروع الجديد لتتناسب مع اتفاقية الشراكة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة حسب بنود الاتفاقية.

وتملك شركة اللجين ما نسبته 98.7% من مجموع أسهم شركة ناتبت.

تشمل الصفقة شروطا مسبقة وضمانات تتعلق بتعديلات في هيكلة شركة ناتبت وشركة المشروع الجديد لتتناسب مع اتفاقية الشراكة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة حسب بنود الاتفاقية

يقع مركز شركة ناتبت الرئيسي ومجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من 107 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد

وذكرت "اللجين" أنه فور إتمام الصفقة ستستلم شركة اللجين مبلغ 1.87 مليار ريال نقدًا. ومن المتوقع إتمام الصفقة حال إتمام شروط الاتفاقية والحصول على الموافقات ذات الصلة

وتضمنت الشراكة دخول شركة بازل كشريك إستراتيجي في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بنسبة تبلغ 35% من راس مال الشركة.

كما تضمنت الصفقة دخول "بازل" كشريك استراتيجي لتطوير والاستثمار في مجمع شركة اللجين الوطنية للصناعة (شركة تحت التطوير) بنسبة 35% من راس مال الشركة، والذي تقدر تكلفته استثماراته الرأسمالية نحو 7.5 مليار ريال، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية التفصيلية الحالية (FEED) وتقييم دارسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الجديد، وأخذ الموافقات اللازمة للاستثمار في المشروع الجديد، وهو ما سيحقق أهداف الشريكين الاستراتيجية.

ولفتت "اللجين" إلى أنه تج عن هذه الشراكة توقيع عدد من الاتفاقيات، شملت اتفاقية شراء حصة تمثل 35% من أسهم شركة ناتبت، اتفاقية المساهمة (Shareholding Agreement) بين الشريكين، اتفاقية تسويق وبيع المنتجات، اتفاقية تخصيص المنتجات، اتفاقية إدارة المشروع الجديد.

كما شملت اتفاقية إدارة تكاليف الشركاء المباشرة في المشروع الجديد.

وينتظر أن تسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المتحققة من القطاع، وستدعم هذه الاتفاقيات خطط شركة اللجين التوسعية الحالية لمنتجات البولي بروبلين ذات دراجات الجودة العالية (High End Co-polymer Grades) ومركبات البولي بروبلين الاستراتيجية التخصصية ذات القيمة العالية بهدف دعم الصناعات التحويلية المتخصصة محلياً وتعزيز تنافسية الشركة عالمياً واستدامة أعمالها.

وستحصل شركة اللجين حال الانتهاء من مرحلة التصاميم التفصيلية على تعويض متناسب مع ما تم استثماره في المشروع الجديد، بالإضافة لعلاوة تطوير حال اخذ الموافقات النهائية للاستثمار في المشروع الجديد. علماً بان الاتفاقيات تشمل شروط مسبقة وضمانات تتعلق بتعديلات في هيكلة شركة ناتبت وشركة المشروع الجديد لتتناسب مع اتفاقية الشراكة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة حسب بنود الاتفاقيات.